Casal é sequestrado e mulher é estuprada durante assalto em parque

Carol Neves
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:18
Um casal foi vítima de um sequestro no Parque Estadual Xixová-Japuí, em São Vicente, litoral de São Paulo, na tarde de domingo (21). De acordo com a polícia, três homens armados renderam as vítimas quando elas retornavam da Praia de Itaquitanduva. Os criminosos as obrigaram a seguir por uma trilha, onde permaneceram sob ameaça por várias horas.
Segundo reportagem de O Globo, durante o cativeiro, os assaltantes roubaram pertences, realizaram transações bancárias a partir dos celulares das vítimas e molestaram a mulher. Após o crime, o casal foi libertado, mas os suspeitos ainda não foram identificados. O caso foi registrado na Delegacia de São Vicente como roubo, sequestro, estupro e cárcere privado.
A Polícia Militar reforçou o patrulhamento no parque e realiza buscas para localizar os envolvidos. Até o momento, não há informações sobre o valor desviado das contas.
Criado em 1993, o Parque Estadual Xixová-Japuí ocupa cerca de 900 hectares entre São Vicente e Praia Grande, preservando áreas de Mata Atlântica, costões rochosos e praias arenosas. A região abriga a Trilha do Curtume, que além da vegetação nativa guarda uma antiga construção de 1914 onde funcionava um curtume premiado internacionalmente.