Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Casal é sequestrado e mulher é estuprada durante assalto em parque

Criminosos armados roubaram pertences, acessaram contas bancárias e mantiveram vítimas sob cárcere

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:18

Praia de Itaquitanduva
Praia de Itaquitanduva Crédito: Divulgação/ Prefeitura de São Vicente

Um casal foi vítima de um sequestro no Parque Estadual Xixová-Japuí, em São Vicente, litoral de São Paulo, na tarde de domingo (21). De acordo com a polícia, três homens armados renderam as vítimas quando elas retornavam da Praia de Itaquitanduva. Os criminosos as obrigaram a seguir por uma trilha, onde permaneceram sob ameaça por várias horas.

Segundo reportagem de O Globo, durante o cativeiro, os assaltantes roubaram pertences, realizaram transações bancárias a partir dos celulares das vítimas e molestaram a mulher. Após o crime, o casal foi libertado, mas os suspeitos ainda não foram identificados. O caso foi registrado na Delegacia de São Vicente como roubo, sequestro, estupro e cárcere privado.

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento no parque e realiza buscas para localizar os envolvidos. Até o momento, não há informações sobre o valor desviado das contas.

Criado em 1993, o Parque Estadual Xixová-Japuí ocupa cerca de 900 hectares entre São Vicente e Praia Grande, preservando áreas de Mata Atlântica, costões rochosos e praias arenosas. A região abriga a Trilha do Curtume, que além da vegetação nativa guarda uma antiga construção de 1914 onde funcionava um curtume premiado internacionalmente.

Mais recentes

Imagem - As últimas horas do casal achado morto em motel: noite em bar, drogas e banho quente

As últimas horas do casal achado morto em motel: noite em bar, drogas e banho quente
Imagem - Acidente de avião no Pantanal mata famoso arquiteto chinês, dois cineastas brasileiros e piloto

Acidente de avião no Pantanal mata famoso arquiteto chinês, dois cineastas brasileiros e piloto
Imagem - Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

MAIS LIDAS

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
01

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
02

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer
03

Funcionária de escola é demitida por alimentar crianças que não tinham dinheiro para comer

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
04

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’