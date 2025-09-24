LITORAL DE SP

Casal é sequestrado e mulher é estuprada durante assalto em parque

Criminosos armados roubaram pertences, acessaram contas bancárias e mantiveram vítimas sob cárcere

Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 08:18

Praia de Itaquitanduva Crédito: Divulgação/ Prefeitura de São Vicente

Um casal foi vítima de um sequestro no Parque Estadual Xixová-Japuí, em São Vicente, litoral de São Paulo, na tarde de domingo (21). De acordo com a polícia, três homens armados renderam as vítimas quando elas retornavam da Praia de Itaquitanduva. Os criminosos as obrigaram a seguir por uma trilha, onde permaneceram sob ameaça por várias horas.

Segundo reportagem de O Globo, durante o cativeiro, os assaltantes roubaram pertences, realizaram transações bancárias a partir dos celulares das vítimas e molestaram a mulher. Após o crime, o casal foi libertado, mas os suspeitos ainda não foram identificados. O caso foi registrado na Delegacia de São Vicente como roubo, sequestro, estupro e cárcere privado.

A Polícia Militar reforçou o patrulhamento no parque e realiza buscas para localizar os envolvidos. Até o momento, não há informações sobre o valor desviado das contas.