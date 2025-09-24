Acesse sua conta
Caso Vitória: veja carta em que preso diz ter sido forçado a confissão

Em uma carta de 4 páginas, Maicol Sales diz que foi ameaçado para confessar o assassinato de Vitória. Prefeitura nega e SSP investiga caso

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:54

Maicol Sales do Santos
Maicol Sales do Santos Crédito: Reprodução

Maicol Sales do Santos, apontado como o único suspeito de ter matado a adolescente Vitória Regina, de 17 anos, escreveu uma carta no início deste mês em que acusa a Polícia Civil de Cajamar, na Grande São Paulo, de ter forçado e forjado a confissão dele, feita no dia 17 de março deste ano.

O Metrópoles teve acesso à carta escrita por Maicol, que está preso preventivamente desde abril. No longo texto, o suspeito narra como teria sido, supostamente, construída a própria confissão. Além disso, ele acusa a polícia da cidade de estar acobertando o crime contra Vitória.

Preso diz em carta que foi forçado a confessar

Cartas por Reprodução
Leia carta por Reprodução
Leia carta por Reprodução
Leia carta por Reprodução
1 de 4
Cartas por Reprodução

