CRIME EM SÃO PAULO

Caso Vitória: Ministério Público denuncia suspeito preso e abre investigação sobre 3ª pessoa

Maicol Antônio Sales dos Santos, 23 anos, foi denunciado pelos crimes de sequestro qualificado, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual

Tharsila Prates

Publicado em 29 de abril de 2025 às 19:41

Vitória Regina de Sousa e Maicol Antonio Sales dos Santos Crédito: Reprodução

Maicol Antônio Sales dos Santos, 23 anos, suspeito de ter matado a adolescente Vitória Regina de Sousa, 17, foi denunciado pelos crimes de sequestro qualificado, feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. >

O promotor de Justiça Jandir Moura Torres Neto, que assina a denúncia juntamente com a promotora Marianna Fazoli Rodrigues de Azevedo, informou que foi pedida a conversão da prisão temporária do acusado em prisão preventiva. De acordo com o promotor, “se condenado por todos os delitos próximo às penas máximas, sua pena poderá chegar a 50 anos”. >

O delegado de Polícia de Cajamar, Fabio Cenachi, explicou, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (29), que será aberto um novo inquérito policial para apurar a possível participação de uma terceira pessoa no crime de ocultação de cadáver. “Nós temos uma amostra de perfil genético colhida do carro do suspeito e, caso outras provas surjam, esse conjunto probatório poderá nos levar à identificação desse copartícipe”.>

Nessa segunda (28), a Folha de S.Paulo divulgou que a perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica no veículo de Maicol encontrou material biológico de três perfis genéticos. A informação consta no relatório final entregue pela Polícia Civil na sexta-feira (25). Os perfis seriam da adolescente, de Maicol e de uma suposta terceira pessoa.>

Luiz Carlos do Carmo, diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro), explicou que “a persecução penal continua, a polícia ainda tem muito trabalho a fazer. Com certeza, se houve alguém que também participou, vai ser preso”. >