Caso Ultrafarma: planilha revela salário do empresário Sidney Oliveira

Empresário alvo do MPSP recebia valor mensal de pró-labore e pegava empréstimos mensalmente da própria empresa

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:40

Sidney Oliveira
Sidney Oliveira Crédito: Divulgação

Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, recebia salário mensal de R$ 290 mil e ainda pegava empréstimos milionários da própria empresa de acordo com documentos reunidos pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). 

O empresário foi preso na Operação Ícaro, deflagrada na última semana contra um esquema bilionário de propina. Após se comprometer a pagar uma fiança de R$ 25 milhões, Oliveira foi solto na sexta-feira (17/8).

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

