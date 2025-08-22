Caso Ultrafarma: planilha revela salário do empresário Sidney Oliveira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:40
Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, recebia salário mensal de R$ 290 mil e ainda pegava empréstimos milionários da própria empresa de acordo com documentos reunidos pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).
O empresário foi preso na Operação Ícaro, deflagrada na última semana contra um esquema bilionário de propina. Após se comprometer a pagar uma fiança de R$ 25 milhões, Oliveira foi solto na sexta-feira (17/8).