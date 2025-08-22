SOB INVESTIGAÇÃO

Caso Ultrafarma: planilha revela salário do empresário Sidney Oliveira

Empresário alvo do MPSP recebia valor mensal de pró-labore e pegava empréstimos mensalmente da própria empresa

Metrópoles

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:40

Sidney Oliveira Crédito: Divulgação

Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, recebia salário mensal de R$ 290 mil e ainda pegava empréstimos milionários da própria empresa de acordo com documentos reunidos pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).