APÓS POLÊMICA

Ceará muda local da usina de dessalinização que poderia afetar internet do país

Nova localização na Praia do Futuro é mais longe dos cabos

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 11 de junho de 2024 às 06:42

Praia do Futuro, em Fortaleza Crédito: Divulgação/FCO Fontenele

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), recuou e desistiu de construir a usina de dessalinização no local originalmente escolhido na Praia do Futuro.

O novo terreno ficará a cerca de 1 quilômetro (km) da proposta anteriormente prevista. A ideia é colocar a usina mais distante dos cabos submarinos. A pressão das empresas de telecomunicações para a mudança de local acontece desde setembro de 2022.

Agora, o terreno dará lugar a um Centro Tecnológico. Conforme O POVO confirmou com o Governo do Estado, o projeto será um ambiente favorável para atrair mais empresas tecnológicas.

O POVO ainda apurou que o governador Elmano fez uma articulação com as teles e o Governo Federal para o Centro Tecnológico. A previsão é que na sexta-feira, 14, haja reunião com os envolvidos para formalização em BrasíliaO local servirá tanto para formação de profissionais como para abrigar startups.

O detalhe é que a nova área para a usina precisará de novo estudo de licitação da parte terrestre. Conforme o Governo do Ceará, a região aquática não necessita mais de aval.

Em setembro do ano passado, o governador chegou a criticar a postura das empresas donas de cabos submarinos em relação à construção da usina de dessalinização na Praia do Futuro.

À época, o governador, em entrevista à rádio O POVO CBN, afirmou que as empresas estavam indo além das suas atribuições."As empresas de cabos e internet querem ser donas da Praia do Futuro", criticou.