Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Ele tirou a própria vida na sequência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 13:27

Ingrid Iolly Araujo Silva Berilo
Ingrid Iolly Araujo Silva Berilo Crédito: Reprodução

A cidade de Joinville (SC) amanheceu em choque nesta quinta-feira (11) após uma chacina no bairro Saguaçu. Durante a madrugada, o libanês Ramzi Mohsen Hamdar, de 49 anos, matou a esposa, Ingrid Iolly Araujo Silva Berilo, os dois enteados, de 11 e 15 anos, e baleou a sogra, identificada como Rita de Cassia Pereira Araujo Silva, de 60 anos. Em seguida, ele tirou a própria vida. A informação foi divulgada pelo NSC Total. 

Segundo a Polícia Militar, vizinhos relataram ter ouvido aproximadamente 20 disparos por volta das 3h. A família vivia há cerca de dez anos na região e era considerada discreta pelos moradores. O suspeito trabalhava como motorista de aplicativo.

A chacina foi descoberta na manhã pelo irmão de Ramzi, que entrou na casa e o encontrou já sem vida, caído no chão com uma pistola calibre .380 nas mãos. Ao percorrer os cômodos, as equipes policiais localizaram Ingrid no corredor com múltiplos ferimentos de arma de fogo. Em um dos quartos, a filha dela, de 11 anos, estava morta sobre a cama. No último cômodo, próximo à porta, foi encontrado o adolescente de 15 anos já sem vida, ao lado da avó, que ainda apresentava sinais vitais.

Rita foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave ao Hospital São José, onde permanece internada. A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia, mas até o momento a motivação do crime ainda não foi esclarecida.

