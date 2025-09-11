Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ministra Carmen Lúcia rejeita alegações da defesa e reafirma competência do STF para julgar caso

Voto dela pode definir a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados pelos atos do 8 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:33

Ministra Carmen Lúcia rejeita alegações da defesa e reafirma competência do STF para julgar caso
Ministra Carmen Lúcia rejeita alegações da defesa e reafirma competência do STF para julgar caso Crédito: Gustavo Moreno/STF

A ministra Cármen Lúcia, a quarta a votar no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela tentativa de golpe do Estado, destacou a importância das ações penais e da responsabilidade de quem julga as ações. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta quinta-feira (11) a votação. Depois dela, só resta votar o presidente da 1ª turma, Cristiano Zanin.

"Esse é um processo, como há outros, que temos a responsabilidade constitucional de julgar. Processos que despertam maior ou menor interesse da sociedade, o que não é também nada de novo, seja uma cidade pequena, seja para todo o país". Ela ressaltou ainda que "toda ação penal, especialmente a ação penal, impõe um julgamento justo e aqui não é diferente".

Para ela, o que há de inédito nessa ação penal "é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase um encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado", prosseguiu.

Cármen Lúcia também rejeitou a preliminar sobre a anulação do acordo de delação premiada de Mauro Cid. "O argumento principal foi de que não teria havido voluntariedade. O colaborador foi, voltou, afirmou. Não há nada que possa afirmar isso", disse. A ministra defendeu ainda que não consta nos autos que haveria algo a macular a colaboração premiada no sentido de que não estaria presente a voluntariedade. "Voltou, reafirmou desde as primeiras defesas até as alegações finais."

Se a ministra for favorável à condenação do ex-presidente e seus aliados, o colegiado formará maioria de votos e placar de 3 a 1 para declarar os réus culpados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado.

A exceção é o caso do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente aos três primeiros crimes. A regra está prevista na Constituição.

Mais recentes

Imagem - Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão

Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão
Imagem - Bob’s dará 50% de desconto em milk shakes nesta sexta (12); veja como conseguir

Bob’s dará 50% de desconto em milk shakes nesta sexta (12); veja como conseguir
Imagem - STF forma maioria para a condenação de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado

STF forma maioria para a condenação de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado

MAIS LIDAS

Imagem - Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo
01

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Imagem - É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo
02

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

Imagem - Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida
03

Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista