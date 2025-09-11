DESCONTO

Bob’s dará 50% de desconto em milk shakes nesta sexta (12); veja como conseguir

Campanha celebra o dia da bebida, criada nos Estados Unidos em 1885

Yan Inácio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:15

Milk Shake do Bob's Crédito: Divulgação

O Bob’s vai oferecer 50% de descontos em milk shakes na próxima sexta-feira (12). A data celebra o dia da bebida, criada nos Estados Unidos em 1885. O desconto é válido para os sabores tradicionais de 300ml.

Para conseguir a redução no valor, os clientes devem baixar o aplicativo da rede de fast food e resgatar o cupom exclusivo para os cadastrados no app, os Bob’s Fãs. Segundo estudo da ACTRA, agência especializada em estudos de mercado, 27% dos brasileiros consomem a bebida com frequência.