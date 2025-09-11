Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bob’s dará 50% de desconto em milk shakes nesta sexta (12); veja como conseguir

Campanha celebra o dia da bebida, criada nos Estados Unidos em 1885

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:15

Milk Shake do Bob's
Milk Shake do Bob's Crédito: Divulgação

Bob’s vai oferecer 50% de descontos em milk shakes na próxima sexta-feira (12). A data celebra o dia da bebida, criada nos Estados Unidos em 1885. O desconto é válido para os sabores tradicionais de 300ml.

Para conseguir a redução no valor, os clientes devem baixar o aplicativo da rede de fast food e resgatar o cupom exclusivo para os cadastrados no app, os Bob’s Fãs. Segundo estudo da ACTRA, agência especializada em estudos de mercado, 27% dos brasileiros consomem a bebida com frequência.

O levantamento também apontou que, entre tantas opções disponíveis, o milk shake do Bob’s é o preferido de 34% dos participantes, que destacaram a cremosidade ideal para tomar no canudinho e o sabor inconfundível do Crocante, considerado único e incomparável.

Leia mais

Imagem - Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Burger King lança milkshake proteico feito com whey; veja preços e sabores

Imagem - Bob’s lança milkshake de milho para o São João; veja onde comprar

Bob’s lança milkshake de milho para o São João; veja onde comprar

Imagem - Lutador do UFC engorda 19 kg uma semana após luta e confessa: 'Tomei cinco milkshakes'

Lutador do UFC engorda 19 kg uma semana após luta e confessa: 'Tomei cinco milkshakes'

Mais recentes

Imagem - Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão

Veja como o consumo elevado de ultraprocessados pode aumentar o risco de câncer de pulmão
Imagem - STF forma maioria para a condenação de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado

STF forma maioria para a condenação de Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado
Imagem - Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

Com voto de Carmen Lúcia, STF já tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa

MAIS LIDAS

Imagem - Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo
01

Julgamento de Bolsonaro retoma com voto de Cármen Lúcia; assista ao vivo

Imagem - É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo
02

É peruca ou implante? Veja o que Luiz Fux já falou sobre o cabelo

Imagem - Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida
03

Chacina em Joinville: homem mata mulher, enteados e deixa sogra ferida

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista