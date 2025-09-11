Bob’s dará 50% de desconto em milk shakes nesta sexta (12); veja como conseguir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:15
O Bob’s vai oferecer 50% de descontos em milk shakes na próxima sexta-feira (12). A data celebra o dia da bebida, criada nos Estados Unidos em 1885. O desconto é válido para os sabores tradicionais de 300ml.
Para conseguir a redução no valor, os clientes devem baixar o aplicativo da rede de fast food e resgatar o cupom exclusivo para os cadastrados no app, os Bob’s Fãs. Segundo estudo da ACTRA, agência especializada em estudos de mercado, 27% dos brasileiros consomem a bebida com frequência.
O levantamento também apontou que, entre tantas opções disponíveis, o milk shake do Bob’s é o preferido de 34% dos participantes, que destacaram a cremosidade ideal para tomar no canudinho e o sabor inconfundível do Crocante, considerado único e incomparável.