FATALIDADE

Chilena morre em salto após falhas em paraquedas em SP

Ela saltou por volta de 17h40 do último sábado (26)

Um chilena morreu após saltar de paraquedas na região de Boituva, no interior de São Paulo. Segundo informações, o paraquedas reserva que ela utilizava no momento do acidente não funcionou durante a queda.