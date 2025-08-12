Acesse sua conta
Chilli Beans abandona dólar em negociações com a China: 'Nunca mais'

Fundador da marca revela que mudança visa fortalecer parceria comercial e já traz benefícios no câmbio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:29

Caito Maia, fundador da Chilli Beans
Caito Maia, fundador da Chilli Beans Crédito: Claudio Gatti/Chilli Beans/Divulgação

A Chilli Beans anunciou que deixará de usar o dólar americano nas transações com fornecedores chineses, adotando o renminbi, moeda oficial da China. A informação foi dada por Caito Maia, fundador e CEO da empresa, durante o podcast "De Frente com CEO", da revista Exame.

Segundo Caito Maia, a decisão já tem gerado vantagens financeiras para a companhia, principalmente em relação ao câmbio. O objetivo da mudança é estabelecer uma relação comercial mais direta e vantajosa com o mercado chinês.

"Queremos continuar mantendo esta prática. A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais", afirmou o CEO no podcast.

Caito Maia ressaltou ainda que essa não é uma iniciativa isolada ou temporária. A parceria da Chilli Beans com a China é antiga: "Nossa parceria com a China não é de hoje. Há 30 anos nós somos 'apadrinhados' pelo mercado chinês: fomos levados para lá, apresentados para as fábricas e temos os mesmos parceiros há 25 anos". Ele destacou a importância dessa relação: "É uma relação comercial extremamente ganha-ganha, saudável, ética e bacana com o país. A Chilli Beans está onde está porque a China nos ajudou e acreditou em nós".

