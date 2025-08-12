NEGÓCIOS

Chilli Beans abandona dólar em negociações com a China: 'Nunca mais'

Fundador da marca revela que mudança visa fortalecer parceria comercial e já traz benefícios no câmbio

Carol Neves

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 09:29

Caito Maia, fundador da Chilli Beans Crédito: Claudio Gatti/Chilli Beans/Divulgação

A Chilli Beans anunciou que deixará de usar o dólar americano nas transações com fornecedores chineses, adotando o renminbi, moeda oficial da China. A informação foi dada por Caito Maia, fundador e CEO da empresa, durante o podcast "De Frente com CEO", da revista Exame.

Segundo Caito Maia, a decisão já tem gerado vantagens financeiras para a companhia, principalmente em relação ao câmbio. O objetivo da mudança é estabelecer uma relação comercial mais direta e vantajosa com o mercado chinês.

"Queremos continuar mantendo esta prática. A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais", afirmou o CEO no podcast.