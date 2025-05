PARTIU?

China concede isenção de visto a brasileiros para viagens de até 30 dias

Acordo de isenção terá duração inicial de um ano

Brasileiros poderão viajar para a China sem visto por até 30 dias a partir de junho de 2025. O anúncio foi feito por Lin Jian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, nesta quinta-feira (15). A medida também é válida para cidadãos da Argentina, Chile, Peru e Uruguai. >

A informação foi divulgada após um fórum realizado com autoridades chinesas e latino-americanas em Pequim, no início desta semana. A maioria dos países europeus, assim como Japão e Coreia do Sul, não precisam de visto para viajar para a China desde o ano passado. >