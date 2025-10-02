Acesse sua conta
Choro de bebê chama atenção e jovem de 27 anos é achada morta em quarto de hotel

Bebê de dois meses foi entregue à família

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:24

Jovem morta foi identificada como Vitória Berti
Jovem morta foi identificada como Vitória Berti

O corpo de uma mulher identificada como Vitória Berti, de 27 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (1º) em um quarto do Hotel Braz, em São Pedro do Ivaí, no interior do Paraná. Moradora da cidade, a jovem havia se hospedado no local na noite de segunda-feira (30), acompanhada do filho de apenas dois meses.

De acordo com testemunhas citadas pelo TNOnline, hóspedes ouviram um estrondo vindo do quarto, seguido pelo choro intenso do bebê. A proprietária, então, abriu a porta com a chave reserva e se deparou com Vitória caída no chão, já sem vida. O bebê estava sobre a cama e foi entregue posteriormente à família.

Jovem foi achada morta em hotel

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da perícia. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

