TEMPESTADE

Chuva em São Paulo causa morte, queda de dezenas de árvores e deixa 176 mil pessoas sem luz

Prefeitura decreta estado de atenção para alagamentos em todas as regiões da capital

Estadão

Publicado em 12 de março de 2025 às 18:48

O tempo mudou desde terça-feira (11) Crédito: Paulo Pinto/ Agência Brasil

A chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta-feira (12) levou a prefeitura a decretar estado de atenção para alagamentos pelo segundo dia seguido, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Uma pessoa morreu após uma árvore cair sobre um táxi na rua Artur Azevedo, em Pinheiros, zona oeste da cidade. Outras duas pessoas foram socorridas. Cerca de 176 mil estão sem luz.>

O estado de atenção foi decretado às 16h38 para as zonas norte, sul, oeste e central, além das marginais Pinheiros e Tietê. Às 17h07, foi ampliado para as zonas leste e sudeste. >

Há potencial para granizo, alagamentos e rajadas de vento. De acordo com o CGE, áreas de instabilidade formaram a chuva com forte intensidade. Entre as áreas mais afetadas estão: Butantã, Pinheiros, Campo Limpo, Santo Amaro e Vila Mariana.>

Às 16h55, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta severo que informa sobre chuvas fortes nas regiões oeste, norte e central da capital "Tem raios e ventos", alerta a mensagem. "Busque abrigo", orienta o órgão. Chove forte também em Barueri, Carapicuíba, Cotia e Osasco, cidades da região metropolitana.>

O Corpo de Bombeiros relata que, até as 17h20, recebeu 1 chamado para desabamento, 1 de enchente e 65 de quedas de árvores. A força da chuva provocou pontos de inundação no Terminal Bandeira, no centro. As rajadas de vento chegaram a 55,5 Km/h no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte, às 17h.>

Próximos dias>

O tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana.>

A quinta-feira (13) deve começar com muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade têm potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos.>