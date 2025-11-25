Acesse sua conta
Ciclone no litoral deve causar temporais e ventos de até 70 km/h

Sistema se forma entre terça (25) e quarta (26) e provoca chuva intensa em SP, RJ, ES e Minas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 10:40

Ciclone provoca chuva forte nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo nos próximos dias
Ciclone provoca chuva forte no Sudeste Crédito: Inmet/divulgação

Um centro de baixa pressão sobre São Paulo deve dar origem a um ciclone no litoral do Sudeste entre esta terça-feira (25) e quarta-feira (26), elevando o risco de temporais, chuvas volumosas e ventos que podem chegar a 70 km/h em diversas regiões do país.

O sistema já atua desde a última segunda-feira (24) e provocou estragos em Santa Catarina. A formação do ciclone próximo à costa do Rio de Janeiro e de São Paulo deve intensificar as instabilidades desde as primeiras horas desta terça.

As pancadas de chuva começam no início da manhã pelo litoral, pelo nordeste paulista e pela divisa com o sul de Minas Gerais. Ao longo do dia, a instabilidade ganha força no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e na metade norte mineira, com risco de temporais especialmente no território capixaba, no norte de Minas e em municípios fluminenses.

Meteorologistas alertam para acumulados entre 100 mm e 200 mm em pontos isolados, o que pode provocar inundações e deslizamentos.

No interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul e nordeste de Minas, a chuva deve ocorrer de forma fraca a moderada. O oeste paulista permanece com tempo mais firme e temperaturas elevadas - cenário que também se repete no Triângulo e no norte mineiro.

No Sul do país, o avanço do sistema ocorre após dias de chuva intensa e já altera o padrão em boa parte da região. O tempo fica mais estável no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com predomínio de sol entre nuvens. A chuva se concentra sobretudo no litoral e no leste paranaense e catarinense, além do nordeste e de áreas do interior gaúcho. Rajadas entre 40 km/h e 50 km/h ainda podem ocorrer no litoral gaúcho e no sul catarinense.

Como fica o Nordeste?

A instabilidade persiste no oeste e no sul da Bahia, influenciada pelo calor e pela alta umidade. No sul do Maranhão e do Piauí, pancadas moderadas a fortes podem ocorrer ao longo do dia.

Cidades baianas sob alerta de chuva

Entre o litoral de Maranhão, Piauí e Ceará, há possibilidade de chuvas fracas a moderadas, além de registros isolados no interior cearense. Nas demais áreas, o tempo firme predomina.

As temperaturas seguem elevadas, e a umidade relativa do ar cai bastante no leste maranhense, norte piauiense, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e extremo norte da Bahia.

