TURISTAS VÃO PAGAR

Cidade turística de São Paulo vai passar a cobrar 'taxa de entrada'; veja valores

Vereadores aprovaram em 2º turno projeto que institui a cobrança aos turistas que visitarem a cidade

Metrópoles

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:22

Campos do Jordão Crédito: Shutterstock

Vereadores de Campos do Jordão, município na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, aprovaram em 2ª votação nessa segunda-feira (22/9) a cobrança de taxa ambiental aos turistas que visitarem a cidade. O projeto segue agora para sanção do prefeito Caê (Republicanos), que também é autor do projeto. O texto prevê a cobrança da taxa aos veículos que entrarem na cidade, que é conhecida como a mais alta do país e é um dos destinos turísticos de São Paulo mais procurados no inverno.