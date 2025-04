ALERTA GLOBAL

Cidades brasileiras podem ficar submersas em menos de 75 anos, aponta estudo

Regiões do Uruguai, Colômbia e Venezuela também correm risco

No Brasil, Rio de Janeiro e Porto Alegre correm o risco de ser inundadas. Na capital fluminense, as áreas litorâneas podem desaparecer diante do avanço constante do Atlântico. Já no Sul, a áreas vulneráveis ficam próximas a corpos d’água e estão sujeitas a transbordamentos e erosão nas margens.>