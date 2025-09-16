Acesse sua conta
Cinco hospitais do SUS estão entre os melhores do mundo

Levantamento foi feito pela revista Newsweek

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:36

Fachada do Hospital das Clinicas, em São Paulo
Fachada do Hospital das Clinicas, em São Paulo Crédito: Universidade de São Paulo (USP)

Cinco hospitais públicos brasileiros aparecem no levantamento da revista Newsweek que seleciona os principais centros médicos especializados em todo o mundo. O país aparece em oito das 12 áreas avaliadas.

O maior destaque é o Instituto do Coração (InCor), vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). A unidade alcançou o 12º lugar global em cardiologia e o 28º em cirurgia cardíaca, sendo o brasileiro mais bem posicionado nessas especialidades. O próprio Hospital das Clínicas também aparece em outras frentes: ocupa o 32º lugar em pediatria, o 74º em ortopedia, o 90º em neurocirurgia, o 117º em gastroenterologia e ainda figura na 299ª posição em cardiologia.

Na capital paulista, outros três hospitais se juntam ao ranking: o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e o Hospital de Ensino da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Fora da capital, o único representante é o Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp).

Segundo a Newsweek, o Brasil conta, ao todo, com 22 hospitais entre os melhores especializados do mundo.

HOSPITAIS PÚBLICOS

Cinco hospitais do SUS estão entre os melhores do mundo

Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas por Divulgação
Fachada do Hospital das Clinicas, em São Paulo por Universidade de São Paulo (USP)
Hospital São Paulo – Unifesp por Divulgação
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia por Divulgação
Instituto do Coração (InCor) por Divulgação
1 de 5
Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas por Divulgação

HOSPITAIS PRIVADOS E FILANTRÓPICOS (COM OU SEM PARCERIA COM O SUS)

  1. A.C. Camargo Cancer Center – São Paulo (tem parceria com o SUS)
  2. BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo – São Paulo (tem parceria com o SUS)
  3. Hospital do GRAACC – São Paulo (tem parceria com o SUS, foco em câncer infantil)
  4. HCor (Hospital do Coração) – São Paulo (tem parceria com o SUS)
  5. Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo (tem parceria com o SUS)
  6. Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba (tem parceria com o SUS, até 60% da capacidade)
  7. Hospital Infantil Sabará – São Paulo (tem parceria limitada com o SUS)
  8. Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo (tem parceria com o SUS)
  9. Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (tem parceria com o SUS)
  10. Hospital Sírio-Libanês – São Paulo (tem parceria com o SUS)
  11. Hospital e Maternidade Santa Joana – São Paulo
  12. Hospital Mater Dei Santo Agostinho – Belo Horizonte
  13. Hospital Pro Cardiaco – Rio de Janeiro
  14. Hospital São Luiz Itaim – São Paulo
  15. Pro Matre Paulista – São Paulo

