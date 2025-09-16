SAÚDE

Cinco hospitais do SUS estão entre os melhores do mundo

Levantamento foi feito pela revista Newsweek

Carol Neves

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 08:36

Fachada do Hospital das Clinicas, em São Paulo Crédito: Universidade de São Paulo (USP)

Cinco hospitais públicos brasileiros aparecem no levantamento da revista Newsweek que seleciona os principais centros médicos especializados em todo o mundo. O país aparece em oito das 12 áreas avaliadas.

O maior destaque é o Instituto do Coração (InCor), vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP). A unidade alcançou o 12º lugar global em cardiologia e o 28º em cirurgia cardíaca, sendo o brasileiro mais bem posicionado nessas especialidades. O próprio Hospital das Clínicas também aparece em outras frentes: ocupa o 32º lugar em pediatria, o 74º em ortopedia, o 90º em neurocirurgia, o 117º em gastroenterologia e ainda figura na 299ª posição em cardiologia.

Na capital paulista, outros três hospitais se juntam ao ranking: o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e o Hospital de Ensino da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Fora da capital, o único representante é o Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas (Unicamp).

Segundo a Newsweek, o Brasil conta, ao todo, com 22 hospitais entre os melhores especializados do mundo.

