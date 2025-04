CIÚME E VINGANÇA

Mulher que envenenou ovo de Páscoa que matou criança usou peruca e óculos em disfarce, diz investigação

Mãe e irmã de menino também comeram ovo de Páscoa e estão internadas em estado grave

O menino de 7 anos que morreu na quinta-feira (17), e a mãe e a irmã dele, que estão internadas em estado grave, foram envenenadas por ciúme e vingança , segundo apontam investigações da Polícia Civil do Maranhão. >

A principal suspeita é Jordélia Pereira Barbosa, 35 anos, que foi presa na cidade de Santa Inês, a 380 quilômetros de distância de onde as vítimas moram. Ela é ex-namorada do atual companheiro de Mirian Lira, uma das vítimas. Segundo a polícia, Jordélia se hospedou em um hotel de Imperatriz, no mesmo dia em que o ovo de chocolate foi enviado para a família.>