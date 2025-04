CRIME

Mulher é presa por envenenar três pessoas da mesma família com ovo de Páscoa

Uma criança de sete anos morreu após comer o chocolate e outras duas pessoas estão internadas em estado grave

Uma mulher foi presa, na tarde desta quinta-feira (17), suspeita de envenenar uma família em Imperatriz, no Maranhão, com um ovo de Páscoa. Uma criança morreu após consumir o chocolate e outras duas pessoas estão internadas em estado grave. >

A suspeita, identificada como Jordélia Pereira Barbosa, de 36 anos, é ex-namorada do atual companheiro de uma das vítimas do envenenamento, Mirian Lira, de 32 anos. Jordélia foi presa dentro de um ônibus interurbano, na cidade de Santa Inês, também no estado. As informações são do G1. >