ARQUIVADO

Bolo com arsênio: polícia conclui que mulher matou sogro e mais 3 parentes envenenados no RS

Investigação também apontou que Deise, achada morta na cadeia, tirou a própria vida

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu as investigações sobre o caso do bolo envenenado com arsênio em Torres que resultou na morte de três pessoas da mesma família em dezembro de 2024. De acordo com as autoridades, Deise Moura dos Anjos, de 42 anos, foi identificada como a autora do crime. Ela foi presa preventivamente em 5 de janeiro, mas foi encontrada morta em sua cela na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba em 13 de fevereiro. >