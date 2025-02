RIO GRANDE DO SUL

'Não sou assassina', diz camiseta deixada na cela por suspeita de envenenar bolo

Deise Moura dos Anjos foi encontrada morta na cadeia na semana passada

Carol Neves

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 09:41

Deise Moura dos Anjos Crédito: Reprodução

A Polícia Penal encontrou na cela de Deise Moura dos Anjos, suspeita de matar três pessoas envenenadas no Rio Grande do Sul, uma camiseta com frases manuscritas. Na mensagem, Deise afirmou que “não é assassina”. Ela foi encontrada morta na última quinta-feira (13) na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. A polícia acredita que ela tirou a própria vida. >

Além da camiseta, os agentes descobriram papéis com rabiscos e cartas, que, segundo a polícia, foram deixados pela detenta. Esses itens serão analisados e podem ser utilizados como provas no inquérito. "Ela deixou um escrito, que nós estamos apurando ainda detalhes, no local. Tipo um desabafo, se dizendo inocente, dizendo que era uma pessoa que estava em sofrimento, em depressão", explicou o delegado Fernando Sodré em entrevista à RBS TV. >

Deise estava presa desde o dia 5 de janeiro em uma cela individual, sem permissão para se comunicar com outras detentas. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) irão investigar as circunstâncias de sua morte, sendo que a principal hipótese é que ela tenha utilizado a camiseta para se enforcar. >

Relembre>

No dia 23 de dezembro, sete pessoas da mesma família se reuniram para um café da tarde em Torres, no Rio Grande do Sul. Após comerem algumas fatias de bolo, os membros da família começaram a passar mal. Três mulheres morreram em poucas horas: Tatiana Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva, que sofreram parada cardiorrespiratória, e Neuza Denize Silva dos Anjos, que teve “choque pós-intoxicação alimentar” como causa da morte.>

A Polícia Civil apontou que o bolo foi preparado por Zeli dos Anjos, sogra de Deise Moura dos Anjos, suspeita de ter envenenado os familiares. Zeli foi hospitalizada, mas sobreviveu e recebeu alta em janeiro. Uma criança de 10 anos também comeu o bolo, mas sobreviveu ao caso e já recebeu alta. >