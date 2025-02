RIO GRANDE DO SUL

Bolo envenenado: marido pediu divórcio um dia antes de suspeita ser achada morta na prisão

Ela devolveu aliança pelo advogado na véspera

Carol Neves

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 12:44

Deise Moura dos Anjos Crédito: Reprodução

O marido de Deise Moura dos Anjos, Diego dos Anjos, pediu o divórcio um dia antes de ela ser encontrada morta em sua cela, na quinta-feira (13). Ela esstava presa sob suspeita de matar três pessoas da família com um bolo envenenado com arsênio em Torres, no Rio Grande do Sul. >

A delegada Karoline Calegari, responsável pela investigação, disse ao site Metropoles que Deise teria se desesperado ao tomar conhecimento das intenções do marido. Na véspera da morte, ela devolveu a aliança pelo advogado. Os investigadores ainda estão confirmando a ordem dos acontecimentos e essas informações.>

Deise foi descoberta pouco antes das 8 horas com sinais de asfixia, mas ainda com pulsação. Ela estava sozinha em uma cela de contenção, separada das outras detentas, já que era uma presa temporária. Agentes penitenciárias realizaram os primeiros socorros, mas durante o atendimento ela perdeu os sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito.>

Um dia antes, Deise teria entregue sua aliança de casamento ao advogado, o que levantou suspeitas na investigação, segundo o Uol. A delegada Karoline Calegari, responsável pelo caso, afirmou que a polícia está investigando uma informação de que ela tenha feito isso após seu marido pedir a separação. >

Além disso, a cela onde Deise estava foi encontrada com escritos à mão, que ainda não puderam ser verificados, pois a perícia não foi realizada naquele momento para não comprometer o local. A delegada sugeriu que os escritos poderiam ser uma carta de despedida ou algo deixado pela própria vítima.>

A causa da morte será confirmada após a realização da perícia, e a delegada afirmou que os envolvidos, incluindo os agentes que prestaram socorro, serão ouvidos ainda hoje. O corpo de Deise será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.>

O caso segue sob investigação da Polícia Civil e da Polícia Penal.>

Relembre>

A polícia diz que há fortes indícios de que Deise Moura dos Anjos praticava uma série de homicídios contra a própria família. Ela é suspeita de ser responsável pela morte por envenenamento de quatro familiares entre setembro e dezembro de 2024. As mortes ocorreram em momentos distintos, com o sogro de Deise falecendo em setembro, seguido de outras três vítimas em dezembro do mesmo ano.>