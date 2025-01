CRIME

Suspeita de envenenar bolo com arsênio recebeu substância pelos Correios

Polícia encontrou recibo da encomenda em que Deise Moura dos Anjos assinou como receptora

As investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Sul apontam que Deise Moura dos Anjos, mulher suspeita de matar três pessoas da família do esposo com um bolo envenenado com arsênio, no município de Torres, recebeu a substância pelos Correios. É o que revelou o chefe da Polícia Civil, Fernando Sodré, nesta terça-feira (28), em entrevista à Rádio Gaúcha. >