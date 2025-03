PROMOÇÃO

Clientes disputam a tapa bandejas de ovos a R$ 8,99

Houve empurra-empurra e brigas para garantir o produto em um supermercado de Fortaleza

Uma promoção de ovos gerou confusão e até desmaios em um supermercado de Fortaleza (CE), na última sexta-feira (28). A bandeja com 20 ovos estava sendo vendida a R$ 8,99, e isso atraiu os consumidores. Para se ter uma ideia, em Salvador, a bandeja de ovos vermelhos com 20 pode sair por até R$ 27,99.>

Na capital cearense, clientes relataram cenas de empurra-empurra e brigas para garantir o produto. Vídeos mostram pessoas agarrando várias bandejas, enquanto outras tentavam se aproximar do local onde estava exposto o produto.>

A dona de casa Andreia Oliveira, de 41 anos, chegou no supermercado no início da manhã e presenciou o tumulto. "Foi muito empurra-empurra, quase quebrando os ovos para conseguir pegar as bandejas", relatou ela ao portal g1 CE.>