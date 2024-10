A PARTIR DAS 10H

CNU: notas podem ser consultadas nesta terça-feira a partir das 10h

Os candidatos poderão consultar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas

Nesta terça-feira (8), a partir das 10h, no site do Concurso Nacional Unificado, os candidatos poderão consultar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e de redação.