SAIU PEDINDO SOCORRO

Companheira escapou com bebê no colo enquanto pit bull matava tutora em casa

Vizinhos sacrificaram animal a pauladas após ataque fatal

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2025 às 08:58

Stefane Xavier da Silva Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

Em uma cena dramática, uma mulher saiu correndo com sua bebê de 4 meses nos braços ao ver a companheira sendo atacada por um pitbull que elas criavam em casa. O fato ocorreu no último domingo (13) em um condomínio de Cidade Ocidental, no Entorno do DF, quando Stefane Xavier da Silva, 31 anos, perdeu a vida após ser mordida no pescoço pelo próprio cão.>

De acordo com relatos de vizinhos à Polícia Civil, a companheira de Stefane gritou por socorro enquanto fugia com a criança. "Ela saiu desesperada com a bebê, pedindo ajuda a todos", contou uma testemunha ao G1. Os moradores, ao perceberem a gravidade da situação, intervieram e mataram o animal a pauladas para evitar mais tragédias. >

Stefane mantinha relação afetuosa com o cão - em 2020, havia publicado nas redes sociais a foto com o animal e a legenda: "A gente se gosta, meu parceiro". O corpo da vítima foi encaminhado à Polícia Científica, enquanto a companheira e a criança, ilesas fisicamente, recebem apoio psicológico. >