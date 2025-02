PREJUÍZO

Companhia aérea proíbe viagem de cão de suporte emocional após tutora gastar R$ 8 mil

Zeus, um cachorro da raça pitbull, está com suspeita de problemas neurológicos

A companhia aérea Latam recusou transportar, na cabine, um cão da raça pitbull que está com suspeita de problemas neurológicos e viajaria para fazer exames em São Paulo. Zeus é um cachorro com certificado de suporte emocional para Emely Maria dos Santos, sua tutora. O caso foi parar na Justiça. >

Três decisões judiciais já foram tomadas pela Justiça em Alagoas. A última delas foi uma liminar que derrubou as decisões anteriores — que autorizaram a viagem do cão, que tem 3 anos e 4 meses e pesa 27 quilos. As informações são do jornalista Carlos Madeiro, do UOL. >