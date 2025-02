CONEXÃO

Sem saber, Gracyanne tem pesadelos e acorda chorando após seu cachorro desaparecer

Cão fugiu do condomínio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio

Gracyanne Barbosa teve uma noite intensa de pesadelos na última madrugada, em que acordou chorando bastante. Sem saber, no mesmo dia, um de seus cachorros de estimação desapareceu. Angel, cadela da raça husky siberiano, fugiu do condomínio de luxo onde a musa fitness mora, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. >