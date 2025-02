LUTO

Morre Zeca, cachorro do cantor Ricardo Chaves: 'Parte da minha família'

Bichinho de estimação morreu momento antes de um show histórico na carreira do cantor

"Em 1º de maio você iria completar 13 anos. Desde o dia da sua chegada, deu pra sentir que você era diferente. Sua alegria contagiou a todos nós. Com o tempo, a alegria se transformou em companheirismo, cuidado e amor. Quis o destino que você nos deixasse no dia em que vou cantar para uma galera que me acolhe desde 1993. Sei que não vai ser fácil, mas hoje o meu reencontro com bloco Bicho, será em sua homenagem. Valeu Zeca, obrigado por fazer parte da minha família. Vá em paz!", escreveu.>