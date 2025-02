BBB25

Maike passa mal e é levado às pressas para atendimento médico; saiba motivo

Brother relatou mal-estar nesta sexta-feira (14)

Na tarde desta sexta-feira (14), Maike precisou passar por atendimento médico após relatar um mal-estar no Big Brother Brasil 2025. O brother recebeu apoio dos colegas ao sentir calafrios, tontura e tremor no corpo enquanto conversava com João Gabriel, João Pedro e Delma na sala.>

Daniele Hypolito citou que acredita que o mal-estar de Maike está relacionado à 'culpa' do brother ao colocar Diego no Paredão. "Acho que ele ficou ansioso, porque ele realmente sentiu o negócio do Di. Eu consegui pedir as coisas que precisava pedir, mas eu falei pra ele ir antes", disse ela para Gracyanne Barbosa. >