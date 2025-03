EMPREGO

Concurso TRE TO: Inscrições abertas para cargos com salários de até R$ 16 mil

Há vagas para técnicos e analistas; prazo de inscrição vai até abril

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE TO) lançou o edital do concurso público 2025, com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (19). A seleção oferece vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de técnico e analista judiciário, com salários que podem chegar a R$ 16 mil mensais, além de benefícios como auxílio-alimentação e assistência médica e odontológica. >