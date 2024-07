ELEIÇÕES 2024

Confira o que os candidatos estão proibidos de fazer durante o período eleitoral

O Calendário Eleitoral impõe aos candidatos das Eleições 2024 e aos agentes públicos uma série de restrições. O objetivo é de manter o equilíbrio da disputa no pleito vindouro e a aplicação começou no último dia 6.

As normas regulamentadoras estão previstas na Lei das Eleições, no Código Eleitoral e nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 06 de outubro. Havendo segundo turno, a nova eleição ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.