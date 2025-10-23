RAZÕES PARA ACREDITAR

Conheça a história do homem que abandonou a profissão de gari e hoje fatura R$14 milhões ao mês

'Nós corríamos cerca de 35 km por dia e carregávamos até 32 toneladas de lixo. Não era fácil', diz

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 14:51

Conheça a história do homem que abandonou a profissão de gari e hoje fatura R$14 milhões ao mês Crédito: Divulgação

A vida de Antônio Carlos é marcada por esforço e transformação. De família humilde, carrega histórias de grande pesar em seu sangue. Ele viveu a infância na zona rural de São Miguel do Anta (MG). Desde cedo, precisou conciliar estudos e trabalho. Aos 14 anos, era responsável por uma granja com 5 mil frangos, e ainda adolescente trabalhou como servente de pedreiro. Hoje, é empresário de uma das imobiliárias que mais cresce no país, com R$ 14 milhões de faturamento mensal.

Com o sonho de ter uma vida melhor através dos estudos, Antônio saiu da zona rural em busca de oportunidades em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Porém, as demandas da vida adulta que vieram precocemente barraram seu sonho e, após uma diversidade de profissões, tornou-se coletor de lixo. Ele relembra que a ‘prova’ para ser aceito no serviço foi correr 5 km para testar a resistência física. Porém, o dia a dia no trabalho era ainda mais desafiador.

“Nós corríamos cerca de 35 km por dia e carregávamos até 32 toneladas de lixo. Não era fácil, mas eu sempre soube que aquilo era parte de um processo maior. Eu tinha consciência de que o dinheiro não poderia ser o fator principal, e sim a transformação da minha vida e a da minha família”, relembra.

Foi cuidando de idosos, em um lar onde atuou após deixar a coleta de lixo, que ele desenvolveu sensibilidade e aprimorou sua comunicação. Segundo ele, esta foi uma oportunidade de aprender com as pessoas mais velhas que ali viviam, mas este convívio também tinha o lado ruim de presenciar o falecimento das pessoas assistidas por ele. “Essa foi uma das minhas maiores motivações para mudar de carreira” diz Antônio.

Há nove anos, Antônio deu os primeiros passos como captador de imóveis, enfrentou dificuldades, mas não desistiu. O ponto de virada veio com o convite para integrar o time da My Broker, que acreditou em seu potencial e o ajudou a consolidar seu conhecimento. “Quando cheguei à My Broker, percebi que eu não entendia nada sobre mercado imobiliário. Eu tinha vontade, mas faltava conhecimento técnico. Eles acreditaram em mim e investiram no meu desenvolvimento. Isso fez toda a diferença”, compartilhou Antônio.

“Eu fiquei dois meses sem vender na My Broker, mas no meu terceiro mês eu fiz minha primeira venda acima de 350 mil, um valor que eu nunca sonhava em alcançar. Aí parece que a mente desbloqueou. No outro mês já fiz 700 mil, depois 1 milhão, até chegar nos 2 milhões”, diz Antônio.

Segundo ele, após esse sucesso, ele foi convidado a um cargo de gerência em Uberlândia, mas logo abriu sua própria loja em João Pessoa, na Paraíba. “Hoje eu tenho um time de 120 corretores e outros 9 gerentes sob minha supervisão, e a projeção é que a gente abra no começo de 2026 uma nova operação”, diz o empresário.