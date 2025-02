MORAES X MUSK

Conta de Alexandre de Moraes é desativada na rede social X, antigo Twitter

Criado em agosto de 2017, o perfil do ministro não vinha sendo atualizado com frequência

Carol Neves

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 10:13

Alexandre de Moraes, ministro do STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

Na manhã desta sexta-feira (21), a conta oficial do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na rede social X, foi desativada. Criado em agosto de 2017, o perfil do ministro não vinha sendo atualizado com frequência, mas ainda estava ativo até o começo desta semana. >

Ao tentar acessar a página, foi exibido o aviso: "Essa conta não existe. Tente buscar outro(a)." Geralmente, essa mensagem aparece quando o próprio usuário decide deletar a conta. A plataforma também exibe notificações diferentes para contas banidas ou suspensas por decisão judicial.>

Nem o ministro nem o STF comentaram se a decisão de desativar a conta partiu de Moraes. >

Multa>

Na última quarta-feira (19), o ministro Alexandre de Moraes determinou que a plataforma X pagasse, de forma imediata, R$ 8,1 milhões aos cofres públicos. Este valor corresponde à multa aplicada ao site no ano passado por Moraes, em um processo relacionado ao blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. O inquérito foi instaurado a partir de um pedido da jornalista Juliana Dal Piva, autora do livro "O Negócio do Jair: a história proibida do clã Bolsonaro". >