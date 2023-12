Conta de Janja no X é invadida; hacker publicou mensagens ofensivas e misóginas

A conta da primeira-dama Rosângela da Silva, Janja, no X (antigo Twitter) foi hackeada na noite desta segunda-feira (11). A assessoria de Janja e Paulo Pimenta, atual ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, informou que a Polícia Federal e a plataforma já foram acionadas. As demais redes sociais permanecem sob o controle da primeira-dama.



Por volta das 21h30, o perfil começou a publicar uma série mensagens com ataques a Lula, xingamentos misóginos, menções a Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, Neymar e Benito Mussolini.