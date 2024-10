NOVA VARIANTE

Coronavírus: quais os sintomas da variante XEC, identificada recentemente?

A nova linhagem do coronavírus (Sars-CoV-2), chamada de XEC e detectada no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina, possui sintomas semelhantes aos de suas antecessoras, segundo os especialistas.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a XEC foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante sob monitoramento devido a mutações no seu genoma que podem impactar o comportamento do vírus e também porque os cientistas observaram sinais iniciais de "vantagem de crescimento" em comparação com outras variantes em circulação.