Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

CPMI do INSS: deputado pede ao STF extradição de filho de Lula

Deputado Evair Vieira de Melo protocolou pedido de cooperação internacional e possível extradição de Lulinha por suspeita de fraudes no INSS

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07:35

Lulinha, filho do presidente Lula
Lulinha, filho do presidente Lula Crédito: Reprodução

O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP) protocolou no STF um pedido para que a Corte que avalie cooperação internacional e eventual extradição de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, após relatos de que ele teria recebido pagamentos recorrentes de cerca de R$ 300 mil mensais e transferências de aproximadamente R$ 25 milhões atribuídas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, preso por envolvimento em esquema de fraudes bilionárias contra beneficiários da Previdência Social.

Em ofício enviado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, o parlamentar sustenta que Lulinha, filho do presidente Lula, reside atualmente em Madri, na Espanha, para onde se mudou no mesmo período em que as investigações ganharam notoriedade nacional, circunstância que, segundo o documento, “vem gerando crescente inquietação institucional quanto à necessidade de preservação da efetividade da persecução penal e da integridade das investigações em curso”.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
1 de 14
Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Dono de loja de celular reage a assalto e mata ladrão e empresário

Dono de loja de celular reage a assalto e mata ladrão e empresário
Imagem - ‘Rainha do Tecnobrega’: cantora é morta asfixiada e suspeito tenta alterar cena do crime

‘Rainha do Tecnobrega’: cantora é morta asfixiada e suspeito tenta alterar cena do crime
Imagem - Criança de 3 anos dada como morta permanece viva por horas sem cuidado médico e morre em UTI

Criança de 3 anos dada como morta permanece viva por horas sem cuidado médico e morre em UTI

MAIS LIDAS

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
01

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
02

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
03

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
04

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort