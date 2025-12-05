ESTÁ NA ESPANHA

CPMI do INSS: deputado pede ao STF extradição de filho de Lula

Deputado Evair Vieira de Melo protocolou pedido de cooperação internacional e possível extradição de Lulinha por suspeita de fraudes no INSS

Metrópoles

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 07:35

Lulinha, filho do presidente Lula Crédito: Reprodução

O deputado federal Evair Vieira de Melo (PP) protocolou no STF um pedido para que a Corte que avalie cooperação internacional e eventual extradição de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, após relatos de que ele teria recebido pagamentos recorrentes de cerca de R$ 300 mil mensais e transferências de aproximadamente R$ 25 milhões atribuídas a Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, preso por envolvimento em esquema de fraudes bilionárias contra beneficiários da Previdência Social.

Em ofício enviado ao presidente da Corte, ministro Edson Fachin, o parlamentar sustenta que Lulinha, filho do presidente Lula, reside atualmente em Madri, na Espanha, para onde se mudou no mesmo período em que as investigações ganharam notoriedade nacional, circunstância que, segundo o documento, “vem gerando crescente inquietação institucional quanto à necessidade de preservação da efetividade da persecução penal e da integridade das investigações em curso”.