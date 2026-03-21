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Criança de 3 anos é encontrada morta dentro de carro no campus de universidade federal

A principal suspeita é de que o menino tenha sido esquecido no interior do veículo

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 17:46

Criança de 3 anos é encontrada morta dentro de carro no campus de universidade federal
Criança de 3 anos é encontrada morta dentro de carro no campus de universidade federal Crédito: Reprodução

Uma criança de 3 anos foi encontrada morta na tarde da última quinta-feira (19) dentro de um carro estacionado no campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), a cerca de 215 km de Cuiabá. A principal suspeita é de que o menino, filho de um  professore da instituição, tenha sido esquecido no interior do veículo.

De acordo com a Polícia Militar de Mato Grosso, a equipe foi acionada após a denúncia de que havia uma criança possivelmente sem vida dentro de um automóvel. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o pai da vítima ao lado do carro, bastante abalado, segurando o filho nos braços.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, mas a morte da criança foi confirmada ainda no local. O pai recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Unimed, onde permaneceu sob cuidados e escolta policial.

Informações preliminares apontam que a criança estava em uma cadeirinha do tipo bebê-conforto no banco traseiro de um Jeep Commander. A principal suspeita é de que o menino tenha sido esquecido dentro do veículo. Equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para realizar os procedimentos investigativos e periciais. A área foi isolada pela Polícia Militar até a conclusão dos trabalhos.

Em nota oficial, a Universidade Federal de Rondonópolis informou que decretou luto oficial de três dias, conforme portaria publicada pela reitoria, e suspendeu as atividades acadêmicas e administrativas durante o período, em sinal de respeito e solidariedade. A instituição também manifestou condolências à família e à comunidade acadêmica.

A Prefeitura de Rondonópolis também lamentou a morte da criança e decretou luto oficial no município. Em comunicado, o prefeito Cláudio Ferreira expressou solidariedade aos familiares e destacou que a cidade se une neste momento de profunda tristeza para prestar apoio à família e amigos.

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