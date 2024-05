ATACADO

Criança de 4 anos morre após ser agredida a pauladas no Ceará

A criança chegou a ser levada para uma unidade hospitalar mas não resistiu e morreu no último sábado (4)

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 6 de maio de 2024 às 21:14

A investigação do caso está a cargo da Delegacia Regional de Juazeiro do norte Crédito: Divulgação/Policia Civil

Uma criança de 4 anos morreu neste sábado (4) após ser ferida com pauladas na localidade de Sítio Reis, em Cedro, Pernambuco. O caso foi registrado na última terça-feira (30), quando uma mulher com problemas mentais teria atacado a criança. A criança foi levada por vizinhos para uma unidade hospitalar em Barbalha, no Cariri.

A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota que a Polícia Civil do Ceará está investigando o caso e que a apuração do caso está sob responsabilidade da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.