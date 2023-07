Criança que morreu em queda de avião com o pai foi filmada pilotando aeronave sozinha

Francisco Veronezi Maia, menino de 11 anos que morreu ao lado do pai em uma queda de avião em Rondônia, aparece em um vídeo pilotando a aeronave ao lado de um homem. Segundo o g1, não se sabe se o vídeo é do mesmo dia do acidente, nem a identidade do homem que gravou as imagens.



Já o bimotor seria o mesmo que caiu em uma mata no fim de semana.



Na ocasião, Francisco, de 11 anos, e o pai, Garon Maia Filho, morreram.



Pela legislação brasileira, para pilotar um avião é obrigatório ter mais de 18 anos, ensino médio completo e um cadastro junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).