ACUSAÇÃO DE CÓPIA

Crise das xícaras: entenda por que a marca de luxo Tania Bulhões encerrou coleções

Internauta viralizou questionando a autenticidade das peças da marca

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 09:33

Coleções de Tania Bulhoes foram canceladas Crédito: Reprodução

O cancelamento de quatro das coleções da marca de luxo Tania Bulhões, especializada em louças de porcelana, chamou atenção na última semana, depois de uma polêmica envolvendo uma acusação de cópia. A decisão de descontinuar essas linhas foi comunicada em seu perfil no Instagram, onde a empresa explicou que a medida foi tomada após perceberem que “não há mais segurança em seguir executando a produção” dessas peças.>

O comunicado também fez questão de pedir desculpas aos clientes e expressou gratidão pela "visibilidade" gerada pelo episódio, destacando o papel de uma cliente que inicialmente levantou a questão no TikTok. "A visibilidade desse episódio foi essencial para que pudéssemos tomar as ações necessárias", afirmou a marca.>

O caso começou a ganhar atenção depois que vídeos questionando a autenticidade das peças da marca viralizaram nas redes sociais. A polêmica surgiu quando a influenciadora Izadora Palmeira, em uma viagem à Tailândia, pediu um café simples em uma cafeteria local e recebeu a bebida em uma xícara que parecia idêntica a uma peça da coleção Marquesa, da Tania Bulhões. Ao verificar a base da xícara e do pires, Izadora percebeu que não havia a inscrição da marca. A coleção Marquesa é descrita pela marca como sendo inspirada nas fazendas de Minas Gerais, com elementos como folhas, limões sicilianos, abelhas e borboletas.>

Após voltar para o Brasil, Izadora comparou as imagens das peças da Tailândia com as suas e confirmou que as peças eram, de fato, idênticas às da coleção Marquesa, que é vendida por R$ 210 no site da marca. A situação gerou ainda mais repercussão quando a influenciadora Isa Rangel, já ciente do caso, publicou outro vídeo. Ela contou que uma amiga encontrou a inscrição "Made in Turkey" ao raspar a impressão "Tania Bulhões" do fundo de um pires que havia caído e quebrado. Ela também mostrou a mesma peça à venda no AliExpress, por R$ 102, embora não tenha sido esclarecido se a peça foi comprada em uma loja oficial da marca.>

Outros internautas seguiram o exemplo e também encontraram a inscrição "Made in Turkey" ao realizar o "teste da raspagem". A marca, em resposta, notificou extrajudicialmente Isa Rangel para que retirasse o vídeo, mas o conteúdo permaneceu em sua página. Em seguida, a Tania Bulhões publicou esclarecimentos sobre seus processos criativos e alegou que havia sido copiada por um fornecedor.>

Na última sexta-feira, 7, a marca divulgou um novo comunicado reconhecendo que deveria ter exercido “um controle mais rigoroso” sobre sua propriedade intelectual. Explicou que a coleção Marquesa foi criada em 2004, quando ainda não havia a estrutura necessária para proteger integralmente seus designs. A marca revelou que um de seus parceiros, sem autorização, vendeu peças com defeito no mercado local, o que gerou o problema. "Esse aprendizado reforçou nossa decisão de fortalecer cada vez mais nosso processo produtivo, assegurando que a originalidade e identidade da Tania Bulhões sejam sempre preservadas", disse o texto.>

Além disso, a Tania Bulhões mencionou que seus produtos frequentemente são copiados, incluindo os designs, coleções e identidade visual. Isso, segundo a marca, reforçou a necessidade de aprimorar sua produção própria para garantir que os consumidores tenham acesso a produtos autênticos e de alta qualidade.>

À IstoÉ Dinheiro, a marca confirmou que, durante a pandemia, houve escassez de porcelana e que, por isso, foi necessário recorrer a um fornecedor da Turquia para adquirir bases de porcelana branca. Contudo, a Tania Bulhões esclareceu que não trabalha mais com esse fornecedor.>

As coleções descontinuadas continuarão à venda até que seus estoques se esgotem. A marca informou que essas coleções voltarão a ser produzidas após a finalização de sua fábrica própria em Minas Gerais, além de contar com a recém-adquirida fábrica Royal Limoges na França, tradicionalmente reconhecida pela fabricação artesanal de porcelanas.>

Veja a íntegra do documentário>

“A Tania Bulhões e o Controle do Processo Produtivo>

Com 35 anos de história, a Tania Bulhões sempre buscou os melhores fornecedores e artesãos para garantir a qualidade dos seus produtos. Desde os primeiros anos da marca, quando ainda éramos pequenos, com poucas lojas, trabalhamos com centenas de parceiros em dezenas de países, espalhados por todos os continentes do planeta. Essa abordagem nos permitiu crescer e levar a essência da marca para novos mercados, mas também nos trouxe aprendizados importantes.>

À medida que crescemos, percebemos que, especialmente com coleções antigas, poderíamos ter tido um controle mais rigoroso sobre nossa propriedade intelectual.>

Nesse contexto, vale esclarecer um tema que ocasionalmente gera polêmica: a coleção Marquesa, criada em 2004. Além de ser um ícone no portfólio da marca, a coleção foi registrada em um livro editado pela própria Tania Bulhões em 2011, cujas fotos seguem disponíveis e que, inclusive, ainda pode ser adquirido em diferentes livrarias online. No mesmo ano, uma novela da Rede Globo exibiu cenas em que a xícara utilizada era da coleção Marquesa, da Tania Bulhões, reforçando a presença da marca em cenografias de grandes produções. A Rede Globo sempre adquiriu produtos da Tania Bulhões para cenografia de suas produções, algo que pode ser facilmente verificado com a própria emissora.>

A Tania Bulhões também tem seus produtos frequentemente copiados. Nosso design, nossas coleções e até mesmo nossa identidade visual são reproduzidos sem autorização. Isso reforçou ainda mais a necessidade de fortalecer nossa produção própria, garantindo que nossos clientes sempre tenham acesso a produtos autênticos, feitos com o padrão de qualidade e sofisticação que fazem parte da nossa história.>

Nos últimos anos, demos passos fundamentais nessa direção. Um dos marcos mais importantes desse movimento foi a aquisição do controle acionário da Royal Limoges, há cerca de dois anos. Essa é uma das fábricas de porcelana mais tradicionais da França, com mais de 200 anos de história. Durante anos, essa manufatura foi nossa parceira na produção de porcelana e, com o tempo, essa conexão se tornou ainda mais estratégica. Hoje, contar com a produção em Limoges significa preservar uma das mais ricas tradições artesanais da porcelana mundial. Essa aquisição nos permitiu consolidar ainda mais nosso controle produtivo, garantindo que cada detalhe das nossas coleções siga os mais altos padrões de qualidade e design autoral, alinhando tradição e inovação para entregar peças verdadeiramente únicas.>

Estamos avançando ainda mais nessa verticalização. Há cerca de um ano, iniciamos a construção da nossa própria fábrica em Uberaba, Minas Gerais, nossa cidade natal. No futuro próximo, toda a porcelana que não for produzida na Royal Limoges será feita nessa nova unidade. Esse projeto não apenas nos dá mais controle sobre qualidade e propriedade intelectual, mas também nos enche de orgulho por trazer parte essencial da nossa produção para o Brasil. Investir em Uberaba, nossa cidade natal, é reafirmar nosso compromisso com nossas origens, contribuindo para o desenvolvimento local e fortalecendo ainda mais a identidade da Tania Bulhões no mundo.>

O que nunca muda é o nosso compromisso com a excelência. Seguimos investindo no aprimoramento dos nossos processos e na valorização do design autoral, sempre com transparência e respeito aos nossos clientes. Acreditamos que luxo é sinônimo de inovação e tradição, e por isso seguimos aprimorando cada detalhe da nossa produção, equilibrando a herança artesanal com a evolução constante.>