Cuidadora é acusada de dopar idoso e aplicar golpe de quase R$ 500 mil

O desvio financeiro foi aplicado em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:05

Cuidadora é acusada de dopar idoso e aplicar golpe de quase R$ 500 mil
Cuidadora é acusada de dopar idoso e aplicar golpe de quase R$ 500 mil Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma cuidadora de idosos foi presa acusada de dopar um paciente e aplicar um golpe de cerca de R$ 500 mil em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias. O caso ocorreu nessa segunda-feira (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Civil, o idoso contratou cuidadores após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Debilitado, o homem buscava ajuda em seus cuidados pessoais e na rotina.

Durante as horas de trabalho, as cuidadoras dopavam o idoso com medicamentos em doses superiores às prescritas. O intuito era obter acesso aos cartões, senhas e documentos pessoais sem que ele percebesse. Segundo informações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a estimativa é de que o grupo tenha desviado cerca de R$ 500 mil em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias. O golpe foi descoberto após uma investigação da Polícia Civil, que cumpriu mandado de prisão na última segunda-feira (13).

Uma cuidadora de 34 anos foi encontrada na casa de familiares em Nova Iguaçu e presa preventivamente pelos crimes de furto, falsidade ideológica, ocultação de bens, direitos e valores, associação criminosa, apropriação de bens do idoso e retenção de documento que garanta o recebimento de dívida, previstos no Estatuto do Idoso.

Ainda segundo as investigações, uma gerente bancária também pode estar envolvida no esquema. Isso porque ela teria autorizado movimentações financeiras em valores altos sem a presença do titular da conta. A Polícia Civil busca os demais envolvidos no esquema e segue apurando o caso.

