INVESTIGAÇÃO

Cuidadora é acusada de dopar idoso e aplicar golpe de quase R$ 500 mil

O desvio financeiro foi aplicado em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias

Perla Ribeiro

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 14:05

Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma cuidadora de idosos foi presa acusada de dopar um paciente e aplicar um golpe de cerca de R$ 500 mil em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias. O caso ocorreu nessa segunda-feira (13), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. De acordo com informações da Polícia Civil, o idoso contratou cuidadores após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Debilitado, o homem buscava ajuda em seus cuidados pessoais e na rotina.

Durante as horas de trabalho, as cuidadoras dopavam o idoso com medicamentos em doses superiores às prescritas. O intuito era obter acesso aos cartões, senhas e documentos pessoais sem que ele percebesse. Segundo informações da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), a estimativa é de que o grupo tenha desviado cerca de R$ 500 mil em empréstimos consignados, transferências e operações bancárias. O golpe foi descoberto após uma investigação da Polícia Civil, que cumpriu mandado de prisão na última segunda-feira (13).

Uma cuidadora de 34 anos foi encontrada na casa de familiares em Nova Iguaçu e presa preventivamente pelos crimes de furto, falsidade ideológica, ocultação de bens, direitos e valores, associação criminosa, apropriação de bens do idoso e retenção de documento que garanta o recebimento de dívida, previstos no Estatuto do Idoso.