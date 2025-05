SEM INDENIZAÇÃO

Datena perde ação movida contra Marçal após episódio da cadeirada e deixa de ganhar R$ 100 mil

Justiça alega que Marçal não mentiu sobre denúncia de assédio mencionada no debate

Larissa Almeida

Publicado em 22 de maio de 2025 às 11:57

Datena dando cadeirada em Marçal Crédito: TV Cultura

O apresentador José Luiz Datena teve o pedido de indenização por danos morais contra o coach Pablo Marçal negado pela Justiça de São Paulo. Na ocasião, o juiz Christopher Alexander Rosin, da 14ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, não viu motivos para o jornalista receber R$ 100 mil após receber provocações de Marçal. >

A ação movida por Datena foi pelo mesmo motivo que culminou no episódio da cadeirada, durante o debate eleitoral promovido pela TV Cultura com os candidatos a prefeito da capital paulista, no ano passado. Ambos concorriam ao pleito: Datena pelo PSDB e Marçal pelo PRTB. >

Naquele 15 de setembro, os dois se desentenderam depois que o coach insinuou que o apresentador havia cometido assédio sexual. Marçal se referiu a Datena pela gíria "jack", usada para classificar condenados por crimes sexuais, sobretudo estupradores. >

O juiz, através da sentença, ressaltou que, por mais que o tema pareça ser apenas de Direito Privado, uma vez que de trata de agressão verbal de uma pessoa contra outra, em última análise, diz respeito ao cerne da democracia e que a população precisa conhecer com precisão e profundidade as propostas de cada um dos candidatos, assim como as vidas atuais e pregressas para poder votar. >

"O autor foi realmente acusado por uma repórter de assédio. Isso é um fato verídico. Não foi o réu que o acusou, ele apenas trouxe o tema em um debate eleitoral para que o público que não sabia do fato pudesse avaliar o comportamento do autor", disse o juiz. >

A denúncia mencionada pela autoridade é referente a ação da repórter Bruna Drews que, em 2019, trabalhava no programa Brasil Urgente, comandado por Datena na TV Bandeirantes. Ela acusou o apresentador de assédio sexual. O caso foi arquivado pelo Ministério Público. >

Relembre o caso

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) partiu para cima do influenciador Pablo Marçal (PRTB) e o agrediu com uma cadeira após ser chamado de "arregão" durante o debate promovido pela TV Cultura com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, no dia 15 de setembro de 2024. O ex-coach deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, na região central da capital paulista, após o episódio. >

Durante o debate, Pablo Marçal provocou Datena alegando que o apresentador tem uma acusação de assédio sexual contra ele. A confusão tomou conta e o jornalista arremessou uma cadeira em direção ao influenciador. >

A situação ficou complicada e o jornalista Leão Serva, que mediava o debate, teve de chamar o intervalo durante a confusão. >