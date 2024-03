JUSTIÇA

Defesa de Robinho entra com HC no Supremo contra prisão por estupro

Ministros do STJ determinaram a prisão imediata do ex-atleta

A defesa de Robson de Souza, mais conhecido como o ex-jogador de futebol Robinho, impetrou um habeas corpus (HC) no Supremo Tribunal Federal (STF), com pedido de liminar (decisão provisória) urgente, para tentar impedir a prisão do ex-atleta.