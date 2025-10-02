Acesse sua conta
Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos

Amigos e colegas prestaram homenagens emocionadas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:51

Dentista Lorena Pitaluga
Dentista Lorena Pitaluga Crédito: Reprodução

A cirurgiã dentista Lorena Pitaluga, de 44 anos, faleceu nesta quarta-feira (1º) em Goiânia (GO). Além de atuar na odontologia, Lorena era referência em harmonização facial e compartilhava nas redes sociais conteúdos sobre estética, reunindo mais de 14 mil seguidores. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Amigos e colegas prestaram homenagens emocionadas. "É assim que quero guardar você na minha memória: linda, cheia de vida, sempre levando uma palavra positiva para iluminar quem estivesse por perto. Te amo eternamente, minha amiga Lorena", escreveu um deles.

"Em luto por uma querida amiga", comentou outra pessoa, enquanto uma amiga disse: "Vou me lembrar de você assim, com essa beleza e carisma que conquistava a todos! Que Deus, em sua infinita bondade, te receba de braços abertos!"

O velório de Lorena ocorreu nesta quinta-feira (2), a partir das 7h, no Parque Memorial de Goiânia. O sepultamento está marcado para as 13h no mesmo local.

