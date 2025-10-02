LUTO

Dentista Lorena Pitaluga morre aos 44 anos

Amigos e colegas prestaram homenagens emocionadas

Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:51

Dentista Lorena Pitaluga Crédito: Reprodução

A cirurgiã dentista Lorena Pitaluga, de 44 anos, faleceu nesta quarta-feira (1º) em Goiânia (GO). Além de atuar na odontologia, Lorena era referência em harmonização facial e compartilhava nas redes sociais conteúdos sobre estética, reunindo mais de 14 mil seguidores. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Amigos e colegas prestaram homenagens emocionadas. "É assim que quero guardar você na minha memória: linda, cheia de vida, sempre levando uma palavra positiva para iluminar quem estivesse por perto. Te amo eternamente, minha amiga Lorena", escreveu um deles.

Dentista Lorena Pitaluga 1 de 6

"Em luto por uma querida amiga", comentou outra pessoa, enquanto uma amiga disse: "Vou me lembrar de você assim, com essa beleza e carisma que conquistava a todos! Que Deus, em sua infinita bondade, te receba de braços abertos!"