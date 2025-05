'VERGONHA'

Deputado bolsonarista denuncia “perseguição” pelo STF e recebe apoio

Durante sessão na última quinta-feira (22/5), o deputado tomou a palavra e relatou ter recebido ligação para prestar depoimento à PF

O deputado federal Cabo Gilberto Silva (PL-PB) tem recebido apoio de colegas parlamentares após denunciar uma suposta persequição por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). “Isso é Democracia? É uma vergonha o que está acontecendo”, protestou o parlamentar, na tribuna da Câmara dos Deputados.>

Durante sessão na última quinta-feira (22/5), o deputado tomou a palavra e relatou ter recebido ligação para prestar depoimento à Polícia Federal (PF). Segundo ele, a oitiva ocorreria no âmbito de inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e que trata de ofensas proferidas ao então ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje ministro do Supremo.>