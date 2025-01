EUA

Deputados brasileiros vão pedir suspensão do visto de Moraes na posse de Trump

Pelo menos oito parlamentares já estão nos EUA para acompanhar cerimônia

Carol Neves

Publicado em 17 de janeiro de 2025 às 08:44

Bolsonaro e Moraes Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Deputados apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) vão aproveitar a viagem para a posse do presidente Donald Trump, nos EUA, para pedir que ele mande suspender o visto americano do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a coluna de Letícia Casado, do Uol, o tema está na lista do que os parlamentares brasileiros querem tratar durante os eventos da posse. Oito deputados brasileiros já estão nos EUA para participar de duas solenidades e espera-se que que mais parlamentares viagem para lá no final de semana.

A posse oficial de Trump acontece na segunda (20), mas as solenidades começam já neste sábado (18), seguindo até a terça (21).

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi convidado para acompanhar a posse de Trump, mas está com o passaporte retido por ser alvo de investigações da Polícia Federal com risco de fuga, na visão do Judiciário, e não foi autorizado a deixar o país por Moraes.