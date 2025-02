VIDA DE MONGE

Desembargador que chega a ganhar R$ 111 mil por mês diz que magistrados vivem modestamente

Ele recebeu, no ano passado, entre salários, indenizações e direitos pessoais e eventuais, nada menos que R$ 1,9 milhão

A folha de pagamento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT) destinou R$ 111,7 mil em janeiro para o desembargador Orlando Perri. De acordo com os dados abertos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ele recebeu, no ano passado, entre salários, indenizações e direitos pessoais e eventuais, nada menos que R$ 1,9 milhão. Ainda assim, Perri se queixou em entrevista ao podcast Agorapod que a vida dos magistrados no Brasil é permeada por "agruras" financeiras. Segundo o desembargador, "a vida de um magistrado é quase como a vida de um monge". >