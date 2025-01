REDES SOCIAIS

Diarreia e vômito: entenda riscos da falta de higienização em garrafas d'água

Uma americana ficou gravemente doente após permitir a proliferação de mofo em sua garrafa

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de janeiro de 2025 às 21:45

Garrafa de água pode ser mais suja que outros objetos, como mouse, pia da cozinha, etc Crédito: Divulgação

Após viralizar no Tiktok o vídeo de uma americana que relata ter ficado seriamente doente após consumir água da sua garrafa com mofo no bocal, internautas começaram a se questionar sobre possíveis riscos gerados pela falta de higienização dos reservatórios. Kae Smith contou que apresentou episódios recorrentes de bronquite, sinusite e urticária. >

"Eu tive um resfriado leve, mas não foi embora. Fui ao pronto-socorro por causa da bronquite. Claro, recebi um inalador e algumas pílulas e tive urticária como resultado das pílulas. Ótimo, não aguento mais. A bronquite leva mais tempo do que deveria para desaparecer. Isso melhora depois de três semanas, mas então eu tive uma infecção sinusal", relatou Kae em seu vídeo, que conta ter ficado com o bocal de silicone da garrafa coberto por mofo. >

De acordo com o professor de biologia Omar Medina, não lavar garrafas de água permite a proliferação de bactérias como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, e Enterobacter cloacae, e fungos, como Candida albicans, e Rhodotorula sp. "A própria boca e as mãos podem ser fontes de contaminação. Caso bactérias ou fungos patogênicos se multipliquem podem causar intoxicação alimentar, diarreia, náuseas, vômitos e dores de garganta", detalha Medina. >

A garrafa utilizada por Kae Smith possuía material térmico. De acordo com Medina, isso torna mais difícil a proliferação dos micro-organismos por sua menor porosidade, em comparação às garrafas de plástico. No entanto, o alerta da necessidade de lavagem é válida para qualquer reservatórios de qualquer material. "A garrafa térmica sendo metálica (aço ou alumínio) dificulta mais o acúmulo de sujeira, mas também são passíveis de contaminação e por tanto devem ser higienizadas e descontaminadas com frequência", destaca. >

Quando lavar?

Para manter a saúde em dia, o professor argumenta que é preciso fazer a lavagem da garrafa d'água diariamente. "O ideal seria evitar deixar a garrafa com água de um dia para o outro e fazer a higienização diariamente. A descontaminação seria uma vez por semana. Mas caso não haja essa disciplina, [vale] observar o aspecto, principalmente das tampas e gargalos e tentar fazer esses processos, pelo menos semanalmente", disse. >

Ele aconselha que a limpeza seja feita com água e detergente neutro e, se possível, com uma escova para remover as sujeiras mais profundamente. "Se for descontaminar, pode ser utilizado álcool etílico 70% ou ferver imersa em água por 15 a 20 minutos", sugere.>