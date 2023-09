Do mesmo grupo da 123 Milhas, MaxMilhas pede recuperação judicial

A agência de viagens MaxMilhas, do mesmo grupo da 123 Milhas, solicitou, na quinta-feira (21), para ser incluída no processo de recuperação judicial, que serve para evitar que uma empresa decrete falência. Em pedido encaminhado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a empresa apontou uma dívida de R$ 226 milhões. Além da agência de viagem, a Lance Hotéis, que foi adquirida pela Maxmilhas, também está no requerimento.



Em comunicado à imprensa, a empresa disse que não vai interromper nenhum serviço enquanto o caso está em andamento. Portanto, garantiu que não haverá cancelamento de passagens e nem hospedagens.